Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 09.07.2020

Weimar (ots)

Randalierend durch die Stadt

In den frühen Donnerstagmorgenstunden zogen mehrere Jugendliche durch die Weimarer Innenstadt. Dabei verursachten sie jede Menge Lärm. Außerdem beschädigten sie mindestens einen Werbeaufsteller eines Restaurants. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Gruppe aber bereits von dannen gemacht.

Beißende Flüssigkeit

Eine Flasche mit stark konzentrierter Essigsäure wurde aus noch nicht bekannter Ursache beschädigt und leckte. Durch die Ausdünstung der Flüssigkeit entstand ein beißender Geruch, der einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Bad Berka auslöste. Das Mehrfamilienhaus musste bis zur vollständigen Durchlüftung evakuiert werden. Ein Mann musste durch Rettungskräfte vor Ort ambulant behandelt werden.

Simson aufgefunden

Ein Ende Juni im Saale-Holzland-Kreis entwendetes Kleinkraftrad Simson wurde nun in Magdala wieder aufgefunden. Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses informierte die Polizei über das Moped, das offensichtlich niemanden der Bewohner gehörte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die Simson wieder ihrem eigentlichen Besitzer übergeben werden.

Fahrräder entwendet

Erneut haben in Weimar Fahrraddiebe zugeschlagen. Von einem geparkten Audi entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein weißes E-Bike. Das Rad der Marke "Bulls" hat einen Wert von 3.000 Euro. Der oder die Diebe durchtrennten mehrere Seilschlösser und Halterungen, um an ihr Beutegut zu gelangen. So wurde ein zusätzlicher Schaden von etwa 500 Euro verursacht. Aus einer Kellerbox in der Albert-Kuntz-Straße entwendeten Unbekannte zwei "Cube"-Fahrräder sowie diverse Golfutensilien im Wert von 5.700 Euro. Auch hier ist davon auszugehen, dass der oder die Diebe in der Nacht zu Mittwoch zuschlugen. In beiden Fällen gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Die PI Weimar sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen machen können.

Unfallgeschehen

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochnachmittag auf der L1056 am Abzweig nach Sohnstedt. Eine 24-jährige Erfurterin übersah den vor ihr an der roten Ampel stehenden Mercedes und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die junge Frau in ihrem Nissan auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß frontal in einen aus der Gegenrichtung kommenden VW. Die Fahrerin des Nissan und der VW-Fahrer wurden leicht verletzt und mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Deren Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. In Kranichfeld kam es am Mittwochabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Ford. Der 39-jährige Radler missachtete die für ihn geltende rote Ampel und stieß mit dem Ford zusammen. Er stürzte und zog sich leichte Schürfverletzungen zu. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden durch Kollision mit dem Fahrrad.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell