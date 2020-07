Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Ein LKW fuhr am 07.07.2020 gegen 17:00 Uhr in Apolda, in der Bahnhofstraße auf Höhe der Bäckerei rückwärts gegen ein Verkehrsschild und schob dieses wiederum gegen die Markise von "Peters Karree". Im Anschluss daran entfernte sich der LKW. Das Kennzeichen des LKW konnte durch Zeugen notiert werden. An der Markise entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. Am Verkehrsschild 100 EUR.

Am Mittwochmittag kam es in der Ortslage Schmiedehausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 17-jährige Fahrerin einer Simson befuhr die Straße Hinterm Dorf aus Richtung Bad Sulza kommend mit der Absicht in die Münchengosserstädter Straße abzubiegen. Ein 54-jähriger Fahrer eines Toyota Pickup, welcher aus Richtung Niedertrebra kam missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 17Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ihre Simson, welche nicht mehr farbereit war, wies einen Schaden von ca. 500 EUR auf. Am Toyota Pickup entstand augenscheinlich kein Schaden.

In der Schulbergstraße wurde Mittwochnacht ein Fiat Punto einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser ohne vordere Kennzeichentafel unterwegs war. Der 31-jährige bulgarische Fahrer war den Beamten schon bekannt, da er bereits wenige Tage zuvor unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis festgestellt wurde. Auch diesmal wies er wieder einen Atemalkoholwert von 1,33 Promille auf. Gegen ihn wird erneut wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

