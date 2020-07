Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 14-jähriger Junge aus Bulgarien wurde am Dienstagmittag in Hermsdorf bei einem Diebstahl erwischt. Der Detektiv eines Einkaufsmarktes konnte den Jungen dabei beobachten, wie dieser Handyzubehör einsteckte. Als er den Markt, ohne zu bezahlen, verlassen wollte, wurde er durch den Detektiv angesprochen. Bei einer Durchsuchung des 14-Jährigen konnte das Beutegut aufgefunden werden. Er wurde an seine Mutter übergeben und muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

Unbekannte haben in Nerkewitz eine Crossmaschine entwendet. Das Kraftrad war in einer Garage untergestellt, welche zu einem Gartengrundstück zugehörig ist. Am Dienstagabend hat der Eigentümer den Verlust festgestellt und die Polizei informiert. Der oder die Täter öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss zur Garage und gelangten so an die Kawasaki. Anschließend flüchteten sie mit dem Motorrad im Wert von 2000 Euro. Weiterhin entwendeten die Unbekannten noch eine Stiehl-Kettensäge, zwei Kompressoren und zwei Benzinkanister.

