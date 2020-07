Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Am 07.07.2020 gegen 14:40 Uhr sollte ein Paket im Backhausweg durch eine 21-Jährige zugestellt werden, welche mit ihrem Mercedes-Transporter verkehrsbedingt zurücksetzen musste. Aus Unachtsamkeit rammte sie dabei die Hauswand. Dadurch entstand an der Hauswand ein Schaden von 3000 EUR. Die komplette Beifahrerseite des Transporters wurde ebenfalls beschädigt. Auch hier entstand ein geschätzter Schaden von 3000 EUR.

Im Tatzeitraum zwischen dem 14.06. und dem 07.07. brachen unbekannte Täter in eine Garage im Garagenkomplex Stobraer Straße ein, indem sie drei Vorhängeschlösser im Wert von 100 EUR durchtrennten. Aus der Garage entwendeten sie sieben Aluminiumkisten gefüllt mit Küchenhaushaltsgeräten wie Kaffeemaschine und Mikrowelle. Weiterhin wurden drei Pakete Bodenfliesen entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf 800 EUR.

Gegen 15:00 Uhr verlud ein 38-jähriger Mann im Toom-Baumarkt Spanplatten auf seinen Einkaufswagen. Um die Hände frei zu haben, legte er sein Handy auf einen Stapel Paletten, welcher neben ihm stand. Nachdem er bereits den Kassenbereich verlassen hatte bemerkte er das Fehlen seines Handys. Als er zu dem Stapel zurückkam, war das Handy weg. Es handelt sich hierbei um ein Mobiltelefon Google Pixel 3a, Farbe schwarz im Wert von 400 EUR.

Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 entgegen genommen.

Insgesamt 6 LKW-Fahrer wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Apolda am 07.07. im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr an der Baustelle in Pfiffelbach festgestellt, die trotz Verbotes die Baustelle mit ihren schweren Fahrzeugen durchfuhren. Diese haben nun mit einem Bußgeld in Höhe von 75 EUR zu rechnen. Weiterhin wurden 4 Kontrollaufforderungen ausgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Apolda

Telefon: 03644 541225

E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell