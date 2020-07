Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wasser abgezapft

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem etwas außergewöhnlichen Einsatz mussten Polizeibeamten am Montagabend gegen 23.00 Uhr ausrücken. In Trotz hat der Fahrer einer dänischen Sattelzugmaschine, welche Lebendforellen in einem Tank transportierte, einen Wasserwechsel vorgenommen. Ohne vorherige Absprache mit der Wasserbehörde wurde das Altwasser in die Kanalisation abgelassen und etwa 3000 Liter Frischwasser aus einem Hydranten gezapft. Es wird nun eine Strafanzeige wegen Diebstahl geprüft.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Pressestelle

Telefon: 03641 811503

E-Mail: pressestelle.lpi.jena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell