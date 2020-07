Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Auf einem Gärtnereigelände in Jena kam es am Montag, gegen 13.15 Uhr, zu einem Kleinbrand. Ein Jugendlicher hat aller Wahrscheinlichkeit nach heimlich eine Zigarette geraucht. Als er den Zigarettenstummel unter dem kleinem Heuunterstand entsorgte, fing dieser Feuer und geriet in Brand. Die Feuerwehr musste löschen. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf ca. 100 Euro. Eine Gefahr für umliegende Objekte bestand jedoch nicht.

Ein 78-Jähriger verursachte am Montagabend gleich an zwei Fahrzeugen Sachschaden. Auf einem Parkplatz in der Stadtrodaer Straße in Jena versuchte er in eine Parklücke einzuparken, was nicht ganz gelang. Er touchierte hierbei gleich zwei abgestellte Pkws. Als die Polizeibeamten den Unfall vor Ort aufnahmen, wurde der Grund der Einparktmisere schnell klar. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Der Führerschein wurde sofort entzogen und eine Blutentnahme angeordnet. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Eine Mülltonne brannte am Montag gegen 18.00 Uhr in der Bauersfeldstraße in Jena. Unbekannte betraten das Depotgelände und entzündeten die 500 Liter Papiertonne mit einem bisher unbekannten Tatmittel. Diese brannte vollständig ab. Durch das Feuer wurde noch ein nahestehender Baum in Mitleidenschaft gezogen. Gefahr für Gebäude oder andere Personen bestand aber nicht. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten.

