Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 07.07.2020

Weimar (ots)

Aus Fahrzeug gestohlen

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde bei mindestens zwei Fahrzeugen im Stadtgebiet von Weimar die Heckscheibe eingeschlagen. Auf diesem Weg gelangten der oder die unbekannten Täter an ihr Beutegut. So wurde die Heckscheibe eines Transporters in Weimar Nord zerstört, um an ein Schleifgerät im Wert von 300 Euro zu kommen. In der Bechsteinstraße entwendeten der oder die Diebe auf dieselbe Weise einen Werkzeugkoffer mit einer Bohrmaschine im Wert von 70 Euro. An den Transportern entstand jeweils Schaden von mehreren hundert Euro.

Roboter entwendet

Ohne Rücksicht auf Verluste verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Pool-Ausstellungsfläche eines Unternehmens in Nohra. Sie beschädigten einen Zaun, um auf das Gelände zu kommen und in der Folge Türen, um zu den einzelnen Pools zu gelangen. Aus zwei der Pools entwendeten sie die Poolreinigungsroboter. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf 3.200 Euro. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird mit ca. 5.000 Euro angenommen.

Reifen zerstochen

In der Asbachstraße zerstachen Unbekannte in der vergangenen Nacht die Reifen von zwei Pkw. Nach derzeitigem Stand scheinen sich der oder die Täter zum Ausführen der Tat an Scherben einer zerbrochenen Flasche bedient zu haben. Eingesetzte Polizeibeamte konnten bis dato zwei Pkw feststellen, an denen die Reifen beschädigt worden waren. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Mit Baum kollidiert

Am Montagmorgen befuhr ein 22-jähriger Skoda-Fahrer die Bad Hersfelder Straße in Weimar, als er aus noch nicht bekanntem Grund die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er stieß gegen den Bordstein und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Nachdem der Apoldaer mit einem Baum kollidierte, überschlug sich sein Fahrzeug und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Mann wurde leicht verletzt aus seinem Fahrzeug geborgen und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Weimar verbracht. An dem Skoda entstand Totalschaden.

