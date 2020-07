Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dass sie von ihm keinen Alkohol erhielten, war für zwei Kahlaer Grund genug, Rache an ihrem Kumpel zu nehmen. Offenbar waren die beiden Männer bereits am späten Samstagabend bei dem Mann aufgetaucht und wollten von ihm Alkohol. Weil sie keinen erhielten, beschmierten sie sein Elektromobil mit Currysauce, die sich noch in dessen Korb befand und trugen sein Moped weg, das sie etwa 100 m weiter leicht beschädigt stehen ließen.

Von einer Baustelle an der A4 am Hermsdorfer Kreuz entwendeten bisher unbekannte Täter über's Wochenende verschiedenes Werkzeug. Ein Container wurde aufgebrochen und daraus u. a. ein Nivelliergerät und drei Werkzeugkisten gestohlen. Der Wert der Beute beträgt circa 4500 Euro. Hinzu kommt Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

