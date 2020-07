Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 06.07.2020

Weimar (ots)

Räder geklaut

In der Nacht von Freitag zum Samstag machten sich Diebe auf dem Campingplatz in Hohenfelden zu schaffen. Sie entwendeten gleich drei Fahrräder von Campern. Es handelte sich hierbei um ein Mountainbike der Marke "Bulls" im Neuwert von ca. 2.000 Euro sowie zwei Kinderfahrräder der Marken "Cube" und "Scool" im Wert von jeweils 600 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern gibt es derzeit noch nicht.

Mit Radfahrer kollidiert

Glück im Unglück hatte am Sonntagabend ein Junge in Nauendorf. Der 10-Jährige missachtete auf seinem Fahrrad an einer Einmündung eine von rechts kommende Opel-Fahrerin und kollidierte in der Folge mit ihr. Glücklicherweise blieb der Junge unverletzt. Lediglich sein Fahrrad und die Motorhaube des Autos zogen sich leichte Blessuren zu.

Kontrolliert

In Tiefurt unterzogen Polizeibeamte am Sonntagnachmittag den Fahrer eines Audis einer Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung seiner Papiere wurden die Beamten stutzig - der 38-jährige Weimarer war im Besitz eines polnischen Führerscheins. Eine Recherche brachte Klarheit: In Deutschland lag gegen den Mann eine gerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis vor. Da er in Weimar lebt, ist es ihm auch nicht gestattet diese Entziehung mit einem ausländischen Führerschein zu umgehen. Es wurde Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

