LPI-J: Pressemeldung vom Wochenende der PI Saale-Holzland

Am Freitag wurde in Hermsdorf in den Nachtstunden ein 43-jähriger mit seinem Fahrrad kontrolliert. Die Beamten stellten bei dem Mann erheblichen Atemalkohol fest. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von 1,73 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme und eine Anzeige wegen Fahren unter dem Einfluss von Alkohol wurde gefertigt.

Am Freitagmittag wurde der Polizeiinspektion Saale-Holzland mitgeteilt, dass in der Ortschaft Tautenhain am Dorfplatz ein orangefarbener VW Caddy mit Hildeburghausener Kennzeichen steht. Bei diesem ist die Heckscheibe hinten rechts eingeschlagen. Die Beamten stellten vor Ort einen schlafenden 32-jährigen Mann im Fahrzeug fest. Dieser roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert von 2,07 Promille. Das Fahrzeug wies Unfallschäden auf. Die Polizei sucht Zeugenhinweise die mitteilen können wann und vorallem wo der Unfall passiert ist. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland Tel.: 036428-640 Es erfolgte mit dem Mann eine Blutentnahme im KrankenhausEisenberg und die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Der Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt.

Ein 35-Jähriger war am Sonntagmorgen kurz vor 06:00 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Rutha und Großbockedra mit seinem Pkw Audi unterwegs. Kurz hinter dem Ortseingang Großbockedra kam der Mann nach rechts von Straße ab und kollidierte mit einen Verkehrszeichen. Im weitereren Verlauf fuhr er über zwei Gehwege und kam anschließend in einem Garten zum Stehen. Als die Beamten mit dem Unfallverursacher sprachen, stellten sie erheblichen Atemalkohol fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,70 Promille. Die Ursache für den Unfall war nicht nur die unangepasste Geschwindigkeit sondern auch der erhebliche Genuss von alkoholischen Getränken. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.Die entsprechende Anzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr wurde gefertigt.

