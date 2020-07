LPI-J: Pressebericht PI Weimar vom 05.07.2020

Landespolizeiinspektion Jena

Am Freitag, den 03.07.2020 entwendeten unbekannte Täter mehrere hochwertige Werkzeuge und Elektrogeräte aus einer Scheune in Weimar, im Ortsteil Ehringsdorf. Der Wert des Beutegutes beläuft sich auf ca. 2900,- EUR. Der verursachte Sachschaden wird momentan auf ca. 100,- EUR beziffert.

Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum 02.07.2020, 14:40 Uhr bis 03.07.2020, 15:45 Uhr einen in Weimar, in der Erfurter Straße geparkten VW Multivan mit einem Gesamtwert von 15.000,- EUR. Das Fahrzeug wurde bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Am 03.07.2020 in der Zeit von 07:25 bis 16:45 Uhr wurde in Weimar, Ortsteil Schöndorf eine grün-schwarze Kawasaki Z900 entwendet. Als ein besonderes Merkmal des Krad ist das Tankpad mit blauer Abbildung "Totenkopf mit Lady im Arm" zu benennen. Bei einer weiteren, daneben abgestellten Kawasaki Z1000 wurde das Lenkradschloss stark beschädigt. Die Täter scheiterten jedoch am Felgenschloss, so dass das Motorrad vor Ort blieb.

In den Abendstunden des 03.07.2020 setzten unbekannte Täter in Weimar, auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule Jenaplan eine Plastikmülltonne in Brand. Neben der Polizei kam die Feuerwehr der Stadt Jena zum Einsatz. Eine Gefahr für anliegende Gebäude oder sonstige Sachen bestand nicht.

In den späten Abendstunden des 03.07.2020 führten Kräfte der PI Weimar eine Verkehrskontrolle in Weimar, in der Röhrstraße durch. Die Beamten kontrollierten einen PKW mit Anhänger. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer lediglich im Besitz der Führerscheinklasse B ist. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt in der Kombination Fahrzeug und Hänger untersagt. In der Nacht vom 03.07.2020 zum 04.07.2020 entwendeten unbekannte Täter wiederholt die Ortseingangsschilder der Ortslage Buchenwald aus Richtung Weimar und Richtung Hottelstedt kommend. Aufgrund von vorangegangener Diebstähle waren die Schilder bereits in einer Höhe von 3 m angebracht. Dies schreckte die Täter von Ihrer Tat jedoch nicht ab.

In den Nachmittagsstunden des 04.07.2020 wurde durch eine besorgte Bewohnerin der Stadt Weimar festgestellt, dass an der Außenfassade des Rathauses der Stadt Weimar Wasser herunterläuft. Das Rathaus wird gerade umgebaut und ist fast komplett mit Gerüst umstellt. Die Baustelle ist mit Bauzäunen gesichert. Eine Überprüfung des Sachverhaltes ergab, dass unbekannt Täter in unberechtigter Weise in die Baustelle eindrangen und den Baustellenwasserzulauf aufdrehten. Über einen Schlauch gelang das Wasser bis auf das Dach und lief die Fassade herunter. Auf Grund des vorbildlichen und schnellen Handelns der Mitteilerin konnte ein größerer Schaden vermieden werden.

In den Vormittagsstunden des 04.07.2020 meldete die Betreiberin des Imbisses des Schwanseebades in Weimar einen Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten eine geringe Menge Bargeld und Lebensmittel im Wert von 150,- EUR. Der angerichtete Sachschaden am Häuschen des Imbisses beläuft sich ebenfalls auf 150,- EUR.

Aufgrund eines technischen Defekts kam es in den Nachmittagsstunden des 04.07.2020 ca. 50 m vor der Ortslage Tannroda, linksseitig der L1060 zu einem 5x50 m großen Flächenbrand. Als Ursache wurde ein abgerissenes Stromkabel festgestellt. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen nicht zu schaden. Im Rahmen der Löscharbeiten kam es zur zeitweiligen Vollsperrung der Straße.

Ein 19.-jähriger wurde am Abend des 04.07.2020 beim Waschen seines Autos am Heichelheimer Stausee festgestellt. Das dabei verwendete Spülmittel sickerte in den Boden ein und lief in den See. Von Amts wegen wurde die Gewässerverunreinigung angezeigt.

