LPI-J: Pressemeldung LPI Jena Inspektionsdienst vom 03.07. bis 05.07.2020

Fassade am Holzmarkt besprüht

Durch zwei aufmerksame Zeugen wurde der Polizei Jena am Samstagmorgen kurz vor halb zwei gemeldet, dass eine männliche Person an einer Hausfassade Graffiti sprüht. Nach Angaben des Mitteilers soll noch eine zweite Person dabei gewesen sein, welche den Täter den Rücken frei hält. Bei dem Täter soll es sich um einen dunkel gekleideten jungen Mann mit kurzer Hose, Basecap und einem weißen Mund-Nasenschutz handeln. Als die beiden Männer den Mitteiler bemerkten, flüchteten sie in Richtung Markt. Der aufgesprühte Schriftzug ist unleserlich und wurde in schwarzer und lilafarbener Sprühfarbe aufgebracht. Die Polizei Jena sucht Zeugen zum Sachverhalt.

Graffiti Sprayer auf frischer Tat gestellt

Am Sonntagmorgen, kurz nach 1 Uhr, stellten Polizeibeamte während der Streife im Bereich "Vor dem Neutor" in Jena einen jungen Mann an der Unterführung zum Paradies fest. Aufgefallen war kurz zuvor ein starker Geruch nach frischer Lackfarbe im Bereich um den Tatort. Der 20-Jährige war gerade dabei mit Sprühfarbe einen Schriftzug an der Wand anzubringen. Nach der Identitätsfeststellung und Sicherstellung der Spraydose wurde der Täter wieder aus der Maßnahme entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Ohne Führerschein unterwegs

Am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, fiel den Beamten der Polizei Jena im Musäusring ein Pkw Ford auf. Das Fahrzeug kam der Streife entgegen, so dass sie den Fahrer gut erkennen konnten. Es handelt sich um einen 40-jährigen Mann, welcher durch die Beamten erst einige Tage zuvor festgestellt wurde, als er ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Da der Streifenwagen erst gewendet werden musste, konnte sich der Mann einer Kontrolle entziehen. Die Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein wird dennoch gefertigt.

