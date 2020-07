LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum von Freitag, 03.07.20, 06:00 Uhr, bis Sonntag, 05.07.20, 10:00 Uhr

Landespolizeiinspektion Jena

Am Samstag um 06:00 Uhr wurde in Apolda, Bachstraße der Fahrer eines Leichtkraftrades einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst versuchte der 19-jährige, polizeibekannte Apoldaer fußläufig zu entkommen, konnte aber eingeholt und festgehalten werden. Im Rahmen der weiteren Kontrolle ergaben sich mehrere Straftaten. Der Mann besaß keine gültige Fahrerlaubnis und stand zudem unter Drogeneinfluss. Weiterhin führte er Betäubungsmittel und 2 unzulässige Einhandmesser mit sich. Außerdem waren Kraftrad und Kennzeichen in den letzten Wochen als gestohlen gemeldet worden.

Ebenfalls am Samstagmorgen, gegen 06:30 Uhr, verständigte eine aufmerksame Passantin die Polizei, weil sie in Apolda, Nähe Bahnhof, zwei Kleinkinder aufgegriffen hatte, die ohne Begleitperson einen Spaziergang machten. Die Nachprüfungen der Beamten ergaben, dass die 4 und 5 Jahre alten Kinder mit ihrer Mutter bei einer Bekannten in Apolda zu Besuch waren. Die beiden jungen Frauen wurden an der entsprechenden Anschrift angetroffen. Sie hatten noch geschlafen und standen unter Drogeneinfluss. Zudem wurden Betäubungsmittel in der Wohnung aufgefunden. Hierzu erfolgte die Anzeigenaufnahme wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das Jugendamt wurde hinzugezogen zur Klärung der weiteren Unterbringung der Kinder.

