Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Beim Rechtsabbiegen scherte ein polnischer LKW am 02.07. gegen 09:45 Uhr in der Reuschelstraße aus Richtung Jena kommend so weit nach links aus, dass er mit dem auf der Linksabbiegespur befindlichen PKW VW so zusammenstieß, dass dieser zwischen Zugmaschine und Anhänger eingeklemmt wurde. Die 67-jährige Fahrerin des PKW stand daraufhin unter Schock. An ihrem VW entstand an der Beifahrerseite ein Schaden von ca. 8000 EUR. Der 69-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt. An seinem LKW der Marke IVECO entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Zu einem Auffahrunfall kam es am Morgen des 02.07.2020 in der August-Bebel-Straße. Zwei aus Richtung Jena kommende Fahrzeuge fuhren hintereinander stadteinwärts. Als die vorausfahrende Fahrerin eines Volvos verkehrsbedingt halten musste, konnte eine 41-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan nicht mehr reagieren und fuhr auf den Volvo hinten auf. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von jeweils 2000 EUR.

Ein 5-Jähriger auf einem Fahrrad wurde am Donnerstagnachmittag beim Überqueren des Fußgängerüberweges auf dem Heidenberg Höhe Kantplatz durch eine 68-jährige Fahrerin eines Pkw Ford, welche aus Richtung Dr.-Theodor-Neubauer-Straße angefahren kam übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 5-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 10 EUR. Am PKW entstand kein Schaden.

Der 34-jährige Fahrer eines Pkw Opel Combo, welcher am Donnerstag-abend kurz vor der Ortschaft Rödigsdorf aus Richtung Apolda kommend einem Kaninchen ausgewichen sei, in der weiteren Folge rechts gegen einen Baum prallte, reagierte gegenüber den Ersthelfern ablehnend aggressiv. Bei einem späteren Atemalkoholtest wies er einen Wert von 1,76 Promille auf. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 12000 EUR.

