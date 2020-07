Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wer kennt den Täter?

Bild-Infos

Download

Weimar (ots)

Ein richterlicher Beschluss zur Veröffentlichung von Täterbildern, bezüglich einer Diebstahlshandlung in Weimar, liegt vor.

Am 15. Oktober 2019, gegen 14:40 Uhr, kam es in Weimar zu einem Diebstahl durch einen unbekannten Täter aus dem Telekom Shop in der Wielandstraße. Der Täter betrat das Geschäft und lief zielgerichtet in den linksseitigen Geschäftsbereich, wo sich die Vorführgeräte der Marke Apple befinden. Der junge Mann entfernte durch Abreißen die Warensicherung von insgesamt drei Apple-iPhone der 11er Serie und flüchtete fußläufig in Richtung Heinrich-Heine-Straße. Die entwendeten Mobiltelefone haben einen Gesamtwert von 3200 Euro. Der Täter wurde wie folgt durch Zeugen beschrieben: 20 bis 25 Jahre, ca.1,70 m, schwarze Haare, schwarzes Shirt, südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Weimar unter: 03643- 8820

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell