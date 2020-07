Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Bad Klosterlausnitz sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Baustelle eingebrochen. Der oder die Täter betraten das Gelände, brachen die Tür eines Baucontainers auf und entwendeten diverse Gegenstände im Wert von 7500 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Containertür wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung.

Am Mittwoch, gegen 12:30 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass es zu einem Diebstahl von einer Baustelle in Dorndorf-Steudnitz gekommen ist. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Gelände und entwendeten auf bisher unbekannte Art und Weise einen 3,5 Tonnen schweren Aufbruchhammer. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zwei dunkel gekleidete Personen wurde am späten Mittwochabend dabei beobachtet, wie sie ein E-Bike in Crossen an der Elster entwendet haben. Ein Zeuge erkannte zwei junge Männer, schwarz gekleidet und mit einem roten Bolzenschneider ausgestattet. Sie durchtrennten das Fahrradschloss, mit dem das schwarze CUBE am Fahrradständer gesichert war und flüchteten mit ihrer Beute in Richtung Schule in Crossen. Eine Absuche im Nahbereich nach den Tätern blieb leider erfolglos.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell