Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrern kam es am Mittwochmorgen in der Göschwitzer Straße. Ein 36-Jähriger befuhr ordnungsgemäß den für Radfahrer freigegebenen Fußweg in Richtung Jena Burgau. Währenddessen kam ein 31-Jähriger mit seinem Rad verbortswidrig auf dem Gehweg der Brücke Burgau angefahren und biegt nach links auf den Fußweg in Richtung Göschwitz ab. Folglich kam es zum Zusammenstoß und der 36-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum gebracht.

Aus einem Gartenschuppen in der Carl-Orff-Straße in Jena haben Unbekannte zwei Mountainbikes im Wert von knapp 1200 Euro entwendet. Der oder die Täter betraten das Gelände, öffneten gewaltsam die Hütte und flüchteten samt Beute unerkannt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 30.06.20, 22:00 Uhr und 01.07.2020, 06:45 Uhr.

Einen Einbruch in einer Kleingartenanlage in Jena Zwätzen meldete am Mittwoch ein Zeuge der Polizei. Wie der Mann mitteilte, sind Unbekannte in seinen Schuppen eingedrungen. Während der Aufnahme musste festgestellt werden, dass insgesamt fünf Gartenhütten betroffen sind. Der oder die Täter haben Werkzeug im Gesamtwert von etwa 1300 Euro entwendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell