Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein kleines Feuer geriet kurzzeitig am Dienstagabend in Eisenberg außer Kontrolle. Ein 35-Jähriger entfachte ein kleines Feuer in einer Feuertonne, als Funken plötzlich auf eine Hecke und abgelagerte Äste und Heckenschnitt übersprangen. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Fremdschaden ist bei dem kleinen Brand nicht entstanden.

Wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz muss sich eine 27-Jährige in Weißenborn verantworten. Am Dienstagabend erhielt die Polizei die Mitteilung, durch den Vater der Täterin, dass diese ihre Tiere völlig vernachlässigt und verwahrlosen lassen würde. Vor Ort bestätigte sich leider die Aussage. Das Haus war komplett mit Unrat gefüllt. Die Tiere, welche sich auf dem Hof befanden, hatten weder Essen noch Trinken. Die Verantwortliche konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Das Veterinäramt und das Tierheim wurden hinzugezogen. Diese kümmern sich um die Tiere. Gegen die junge Frau wird Anzeige erstattet.

