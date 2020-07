Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

In der Schillerbachstraße in Jena wurde in der Nacht zum Dienstag ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Dies musste der Eigentümer am Dienstagfrüh feststellen. Das Mountainbike der Marke CUBE war mittels eines Zahlenschloss auf einer Freifläche neben einem Wohnhaus gesichert. Unbekannte entwendeten das neongrüne Bike im Wert von 1200 Euro und konnten unerkannt flüchten.

Zu einem Unfall mit einem 12-Jährigen kam es am Dienstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, in Jena. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als er aus bisher ungeklärter Ursache mit einer Laterne kollidierte. Im Bereich Wenigenjenaer Ufer und Grießbrücke kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 12-Jährige leicht verletzt wurde. Er musste zur medizinischen Betreuung in die Kinderklinik gebracht werden. An Fahrrad und Helm entstand Sachschaden.

Als ein 33-Jähriger seine Bekannte zum Zug brachte, wurde in der Zeit sein Fahrrad gestohlen. In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr, entwendeten Unbekannte am Westbahnhof in Jena ein Fahrrad Steppenwolf im Wert von 1600 Euro. Der Mitteiler stellte sein Rad ungesichert am Bahnhofsgebäude ab. Als er nach knapp einer Stunde zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein hochwertiges Rad nicht mehr an Ort und Stelle stand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Telefon: 03641-81 1504

E-Mail: Pressestelle.LPIJena@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell