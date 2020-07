Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 01.07.2020

Weimar (ots)

Vandalismus

In der Altstadt kam es in der vergangenen Nacht zu mehreren Sachbeschädigungen. So wurde in der Teichgasse eine Mülltonne durch einen Brand zerstört. Die Brandursache ist unklar. Am Graben ging ein Fenster eines Einfamilienhauses zu Bruch, als ein oder mehrere unbekannte Täter einen Stein durch eben dieses warfen. Die Polizei Weimar sucht nun Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tätern. Zeugen melden sich bitte bei der PI Weimar unter 03643 882/0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Rucksack entwendet

Aus einem in der Bechsteinstraße abgestellten Baustellenfahrzeug entwendete Dienstagmittag ein Unbekannter den Rucksack eines 32-Jährigen. Der Täter griff durch ein offen stehendes Fenster ins Fahrzeuginnere und entwendete den Rucksack. In diesem befand sich neben persönlichen Gegenständen die komplette Geldbörse des Mannes.

Versuchter Einbruch

Ca. 4.000 Euro Schaden verursachten unbekannte Täter vergangenes Wochenende an einem Bürohaus in Weimar West. Erst hebelten der oder die Täter ein Rolltor auf, um auf das Firmengelände zu gelangen, dann versuchten sie eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln, um ins Gebäude zu gelangen. Dies gelang aber offensichtlich nicht.

Verkehrskontrollen

Beamte der PI Weimar führten am Dienstag im Zuständigkeitsbereich Verkehrskontrollen durch. In der Karl-Liebknecht-Straße wurden 7 Verwarnungen wegen des Missachtens des Verbots der Einfahrt erhoben. In Berlstedt stellten die Beamten während einer einstündigen Geschwindigkeitskontrolle 6 Verstöße fest. Mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot müssen zwei Verkehrsteilnehmer rechnen. Bei erlaubten 30 km/h waren ein 68-jähriger VW-Fahrer sowie ein erst 15 Jahre alter Mopedfahrer mit über 50 km/h unterwegs. Der Jugendliche kann sich zudem auf eine Nachschulung einstellen. Er war erst seit 8 Tagen im Besitz seines Führerscheins.

