Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Augenscheinlich beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken in der Ackerwand gegenüber der Hausnummer 14 einen parkenden PKW Mitsubishi im Zeitraum von Montag 21:00 Uhr bis Dienstag 07:00 Uhr. Dieser wies frische Unfallspuren vorn am Stoßfänger auf. Der Schaden wird auf 500 EUR geschätzt.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum vom 29.06. zum 30.06. in der Herderstraße. Ein vor dem Grundstück Nr. 3 parkender PKW Ford Focus Kombi wurde an der hinteren linken Tür beschädigt. Der Schaden wird auch hier auf ca. 500 EUR geschätzt.

Der Brand einer Böschung in der Ortschaft Kromsdorf, in der Denstedter Straße wurde der Polizei Apolda am Dienstagabend gegen 22:45 Uhr durch die Rettungsleitstelle gemeldet. Die Feuerwehr musste zum Einsatz kommen. Der Schaden wird auf ca. 50 EUR geschätzt. Die Brandursache ist nicht bekannt.

Ein Reh überquerte Dienstagnacht auf der Straße zwischen Camburg und Münchengosserstädt von rechts kommend die Fahrbahn und kollidierte mit einem Opel Meriva. Die 61-jährige Fahrerin wurde nicht verletzt. Das Reh wurde nicht mehr aufgefunden.

Ein weiteres Reh überquerte am Mittwoch gegen 03:45 Uhr die B 87 kurz vor der Ortschaft Rannstedt aus Richtung Apolda kommend und kollidierte hier mit einem Fiat Punto. Das Reh verendete an der Unfallstelle, am Fiat entstand ein Frontschaden in Höhe von 1500 EUR.

