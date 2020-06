Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 30.06.2020

Weimar (ots)

Diebstahl von Baustelle

Offenbar gezielt und mit ausreichend Know-how suchten Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes eine Baustelle in Krautheim im Weimarer Land auf. Von einem da abgestellten Mini-Bagger montierten die Diebe einen hydraulischen Stemmhammer im Wert von 5.700 Euro ab und entwendeten diesen.

Geschwindigkeitskontrollen

In der Ortslage Umpferstedt führten Beamte der PI Weimar am Montagvormittag Geschwindigkeitskontrollen durch. Während der 2-stündigen Kontrolle ahndeten die Polizisten 16 Geschwindigkeitsverstöße. Hiervon müssen sechs Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeld rechnen. Auf einen wird mit 26 km/h zu schnell ein Fahrverbot zukommen.

Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag kam es in Tannroda zu einem Auffahrunfall. Hierbei übersah eine 53-jährige Ford-Fahrerin dass der Fahrer eines Fiats vor ihr nach links abbiegen wollte. Die Gefahrenbremsung kam zu spät und sie fuhr auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge dermaßen beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Der 34-jährige Fahrer des Fiat wurde leicht verletzt.

Sachbeschädigung

In der vergangenen Nacht wurde durch einen Brand ein Kleidercontainer beschädigt. Kurz vor 4:00 Uhr stellten Polizeibeamte einen brennenden Container in der Falkstraße fest. Da sich aber offenbar nicht viele Kleider darin befanden, war die Ausdehnung der Flammen gering. An dem Container entstand ein Schaden von schätzungsweise 500 Euro.

