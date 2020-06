Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Moped der Marke Simson S 51, Farbe blau, wurde in der Nacht zum Sonntag von einem Grundstück in Großbockedra gestohlen.

Zwei bisher unbekannte junge Männer stehen im Verdacht, am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr bei Greuda im Saale-Holzland-Kreis eine Jagdkanzel angezündet zu haben. Durch den Brand wurde die Kanzel vollständig zerstört. Der Tatort ist ein alter Wirtschaftsweg von Greuda in Richtung Altendorf. Die Kanzel befand sich auf einem Anhänger an einem Maisfeld. Nur weil die Feuerwehr schnell da war, konnte verhindert werden, dass der Brand auch auf das Feld übergriff. Ein Zeuge hatte die beiden jungen Männer wegrennen sehen und beschrieb sie als alkoholisiert.

In Dorndorf-Steudnitz haben Unbekannte über's Wochenende an einem VW-Kleintransporter die Seitenscheiben eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Werkzeug im Wert von 5000 Euro.

Aus Großkröbitz wurde die Polizei am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr informiert, dass dort ein Mann auf der Dorfstraße unterwegs ist und Steine gegen geparkte Autos wirft. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen im Raum Gera vermissten Mann handelte. Polizeibeamte nahmen ihn vorerst in Gewahrsam und brachten ihn in eine psychiatrische Klinik. Von dort versuchte er dann nach Mitternacht zu flüchten, was verhindert werden konnte.

Unbekannte randalieren über's Wochenende am Pestalozzi-Gymnasium Stadtroda. Eine Schuppentür wurde aufgetreten ohne dass etwas aus dem Schuppen gestohlen wurde. Mehrere Steinpapierkörbe wurden umgeworfen.

