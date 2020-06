Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flüchtiger Täter in Closewitz festgenommen

Jena (ots)

Der 39-Jährige, der am Donnerstagabend in Apolda einem Polizeibeamten während einer Kontrolle rückwärts über die Beine gefahren ist, konnte heute Nachmittag kurz nach 16.00 Uhr festgenommen werden.

Einer Streifenwagenbesatzung des Inspektionsdienstes Jena war er in Closewitz aufgefallen, von wo er offenbar in Richtung seiner Wohnung in Jena unterwegs war. Er war aufgrund der Hitze stark dehydriert.

Die Kriminalpolizei Weimar übernimmt alle weiteren Maßnahmen. Der Beschuldigte befindet sich derzeit dort. Morgen soll er einem Haftrichter vorgeführt werden.

