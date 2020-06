Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auf einer Baustelle in Bad Klosterlausnitz haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ihr Unwesen getrieben. Zäune, Beleuchtungen und Absperrungen wurden durch den oder die Täter beschädigt. Auch die Baustelleneinrichtung wurde zum Teil umgeworfen. Eine genaue Auflistung der Schäden und der dadurch entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht gemacht werden.

Zu einem kleinen Feuer kam es am Donnerstagnachmittag in Orlamünde. Hier geriet ein Baumstumpf in Brand. Nach ersten Erkenntnissen wird vermutet, dass der Stumpf absichtlich angezündet wurde. Vor Ort konnten Brandbeschleuniger festgestellt werden. Das Feuer konnte durch den 40-jährigen Zeugen eigenständig gelöscht werden. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht.

Zu einem Unfall mit einem verletzten Kind kam es gestern in den frühen Abendstunden in Dorndorf-Steudnitz. Ein BMW-Fahrer bog in die Eichenstraße ein und bemerkte ein kleines Mädchen, welches auf der Straße mit Kreide malte, zu spät und überrollte es im Bereich der Beine. Ein Notarzt und auch ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das kleine Mädchen glücklicherweise nur Schürfwunden im Bereich Gliedmaßen.

