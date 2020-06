Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradunfall

Kahla (ots)

Ein 48-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwoch gegen 13.10 Uhr auf der B 88 zwischen Kahla und Großeutersdorf schwer verletzt. Er wollte auf gerader Strecke einen PKW überholen und scherte trotz Gegenverkehrs aus. Dabei stieß er seitlich an den PKW im Gegenverkehr und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle um.

