LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Die Vorfahrt missachtete am Mittwochmorgen ein 67-jähriger Fahrer eines VW Kombi in der Arthur-Heyland-Straße in Bad Sulza, als er nach rechts in die Eckartsbergaer Straße einbiegen wollte. Ein 57-jähriger Kradfahrer, welcher die Eckartsbergaer Straße stadteinwärts befuhr, wollte einen Zusammenstoß verhindern und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Dadurch kam er mit seiner Kawasaki KLE 500 zu Fall und zog sich Verletzungen zu, die anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der August-Bebel-Straße in Apolda wurden im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 20:15 Uhr 522 Fahrzeuge gemessen. Davon wurden 29 Verwarngelder und 2 Fahrverbote festgestellt. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 55 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Ein am Wochenende in Apolda als gestohlen gemeldeter Motorroller KSR Solution wurde am Mittwoch gegen 14:00 Uhr in einem Graben in der Gartenanlage der Camburger Straße in Bad Sulza aufgefunden und nach einer umfangreichen Spurensicherung an seinem Besitzer übergeben.

Hinweise zum Fahrer des Motorrollers werden gern bei der Polizeiinspektion Apolda unter der Telefonnummer 03644/5410 entgegen genommen.

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei am Mittwoch gegen 19:30 Uhr in Kenntnis gesetzt, dass eine augenscheinlich alkoholisierte Person mit einem Skoda Roomster unterwegs wäre. Die Polizei konnte den 37-jährigen Fahrer in der Straße des Friedens stellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,84 Promille. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.

