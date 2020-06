Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mit einem ausgekugelten Arm endete am Dienstagmorgen eine Spritztour für eine Fahrradfahrerin in Kahla. Die Radlerin war aus Richtung Leubengrund in Richtung Kleineutersdorf unterwegs. Als sie sich entschloss zu wenden, stürzte sie und verletzte sich am Arm. Sie wurde im Anschluss ins Klinikum gebracht.

In der Nacht zum Mittwoch geriet ein Sack mit gepresstem Heckenverschnitt in Brand. Gegen 01:30 Uhr meldete eine Zeugin, dass in der Bachstraße in Kahla Unrat auf der Straße brennt. Eigene Löschversuche durch die Mitteilerin blieben erfolglos. Augenscheinlich entzündete sich der Brand eigenständig von innen nach außen und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein Fremdschaden ist hierbei nicht entstanden.

