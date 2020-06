Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung

Seit Montagmorgen, dem 22.06.2020, wird der 91-jährige Bernhard P. aus Jena vermisst. Ohne Angabe von Gründen, verließ er am Morgen, gegen 08:00 Uhr, seine Wohnung in der Philipp-Müller-Straße und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Herr P. ist 1,85 m groß und schlank. Er hat graue kurze Haare, trägt eine braune Brille und ist vermutlich mit einem Rollator unterwegs. Zur Bekleidung des Vermissten ist derzeit nichts bekannt. Eventuell führt der Vermisste einen Stoffbeutel bei sich. Herr P. ist orientiert und leidet, außer einer leicht gebückten Haltung, an keinerlei körperlichen Beschwerden oder Einschränkungen.

Hinweise zum Aufenthalt von Herrn P. nimmt die Polizei Jena unter 03641/ 810 entgegen.

