LPI-J: Pressemitteilung

Vom Samstag auf Sonntag wurden vier Garagen in Niederroßla, im Garagenkomplex Zottelstedter Straße aufgehebelt. Die Schäden an den Garagentüren sind bisher noch nicht beziffert. Ein Akkuschrauber der Marke Bosch im Wert von 160 EUR, ein Nusskasten von 70 EUR, ein großer Werkzeugkasten mit diversen Werkzeugen, wobei hier der Wert noch nicht feststellbar war, sowie eine Kiste mit Drehmomentschlüsseln im Wert von 250 EUR waren die Beute der unbekannten Täter.

Zwei Garagen in der Berthold-Brecht-Straße in Apolda wurden im Zeitraum vom 19.06. bis 21.06. aufgebrochen. Es entstanden Schäden von jeweils 35 EUR. Auf den ersten Blick wurde nichts entwendet.

Am Samstagabend wurde ein in der Schubertstraße vor dem Grundstück Nr. 2 abgestellter Porsche Cayenne auf der Beifahrerseite über eine Länge von 2,60 m zerkratzt. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit Glatze handeln, der vermutlich in der Nähe des Tatortes wohnt.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizeiinspektion in Apolda zu melden.

Ein angebrannter Kartoffelpuffer war der Auslöser für eine Brandmeldung am Sonntagabend in der Oststraße 15. Der 39- jährige Wohnungsinhaber hatte den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst mit Wasser gelöscht. Die Dunstabzugshaube sowie ein Toaster waren durch den Brand komplett verbrannt, der Kühlschrank wurde leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die gesamten Küchenmöbel sowie Wände waren verrußt. Später wurde der Wohnungsinhaber zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

