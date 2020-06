Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda für den Zeitraum vom Freitag, den 19.06.20, 06:00 Uhr bis Sonntag, den 21.06.20, 13:30 Uhr

Apolda (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte/n sich der/die Unbekannte/n Täter unbemerkt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Robert-Blum-Straße in Apolda und entwendeten Bargeld sowie mehrere Kleingeräte aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik. Ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahl wurde eingeleitet.

Im Zeitraum von Samstag, 16:30 Uhr, bis Sonntag, 10:30 Uhr, wurde im Bad Sulzaer Kurpark Vandalismus begangen. Im Ergebnis konnten u.a. beschädigte Bäume und Parkbänke festgestellt werden. Auch bei einem nahegelegenen Imbiss in der Naumburger Straße ist am Sonntagvormittag frischer Sachschaden festgestellt worden. Der Gesamtschaden wird auf eine vierstellige Summe im mittleren Bereich geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt jeweils die Polizeiinspektion Apolda entgegen, Tel. 03644/541-0.

