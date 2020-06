Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemeldung LPI Jena Inspektionsdienst vom 19.06. - 21.06.2020

Jena (ots)

Gefährliche Körperverletzung im Paradiespark

Am Freitagabend, kurz nach 20 Uhr, kam es im Bereich der Outdoor-Kegelbahn im Paradies zum Zusammentreffen von zwei Gruppen Jugendlicher im Alter von 16 bis 17 Jahren. Aus noch unklarem Grund gerieten beide Gruppen in Streit, wobei schließlich fünf junge Männer auf drei Personen der anderen Gruppe einschlugen. Zum Einsatz kamen bei der Schlägerei ein Gürtel und eine Glasflasche. Bei der Auseinandersetzung wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Die Polizei konnte eine weitere Eskalation der Situation schließlich mit mehreren Einsatzkräften verhindern und die Gruppen trennen. Die Personalien wurden festgestellt und eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Die verletzten Personen kamen zur Behandlung in die Notaufnahme. Gegen die fünf Täter wurden Strafverfahren eingeleitet.

Alkohol am Steuer

Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr fiel den Beamten ein Nissan auf dem Holzmarkt in Jena auf. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und stellten schließlich bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer starken Alkoholgeruch fest. Der nun folgende Alkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Anschließend wurde mit dem Mann eine Blutentnahme im Klinikum Jena durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt unterbunden und ein Strafverfahren eingeleitet.

Straßenbahnhaltestelle beschädigt

Am Sonntagmorgen, kurz vor 4 Uhr, wurde durch einen Straßenbahnfahrer gemeldet, dass die Haltestelle in der Kahlaischen Straße in Höhe Felsenkellerstraße beschädigt wurde. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort feststellen, dass die Glasscheibe der Haltestelle mit einem Stein eingeschlagen wurde. Der Stein konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Zum Sachverhalt werden Zeugen gesucht!

