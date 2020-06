Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 21.06.2020

Weimar (ots)

Wohnungsbrand

Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand am Zeppelinplatz in Weimar gerufen. Vor Ort bestätigte sich die Erstmeldung. Elf Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Eine ältere, zunächst unter Schock stehende Bewohnerin musste durch die Polizeibeamten aus ihrer Wohnung geholt werden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand war die Brandursache ein technischer Defekt eines Elektrogerätes. Der Kühlschrank eines Bewohners entzündete sich, wodurch in der Folge die gesamte Küche in Flammen stand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer und den Rauch entstand in der Wohnung sowie dem darin befindlichen Inventar erheblicher Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich. Der Wohnungsinhaber wurde aufgrund einer Rauchgasvergiftung stätionär im Klinikum aufgenommen. Alle anderene Bewohner blieben unverletzt und konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Einbruch in ehemaliges Firmengelände

Unbekannte drangen von Donnerstag auf Freitag in das Objekt der ehemaligen Weimarer Fleisch- und Wurstwaren GmbH in Nohra ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gelände und hebelten mehrere Türen im Gebäude auf. Aus dem ehemaligen Werksverkaufsraum entwendeten sie zwei große Tiefkühltruhen, eine kleinere Tiefkühltruhe und einen kleinen Kühlschrank. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf circa 1000 EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4000 EUR geschätzt. Es wurde Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat oder Personen, welche Fahrzeuge in der Nähe beladen haben, geben kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Weimar unter 03643/882-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Fleischerei

Donnerstagnacht versuchten Unbekannte in eine Fleischerei in Weimar-Nord einzudringen. Der/die Täter schlugen mittels eines Steines ein Loch in das Bürofenster und versuchten so das Fenster durch den inneliegenden Griff zu öffnen. Dabei scheiterten er/sie jedoch an der Fenstervergitterung und musste/n ohne Beutegut von dannen ziehen. Es enstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

Garagen aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte fünf Garagen in Weimar-Nord auf. Hierzu nutzen die Täter diverse Hebelwerkzeuge und verschiedene Originalschlüssel für Vorhängeschlösser. Zu den entwendeten Gegenständen kann noch keine Aussage gemacht werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auch circa 200 EUR.

Elektrofahrräder entwendet

Dreiste Diebste entwendeten am Samstag im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 17:15 Uhr drei hochwertige E-Bikes aus dem OBI-Baummarkt in Süßenborn. Insgesamt waren vier Elektrofahrräder mit einer Stahlkette im Eingangsbereich der Kundentoilette gesichert. Die Täter entwendeten drei der vier Fahrräder unbemerkt aus dem Markt. Der Gesamtwert der Räder beläuft sich auf 4500 EUR.

Schmierereien angebracht

Am frühen Samstagmorgen brachte ein unbekannter Täter mehrere Graffiti in türkiser Farbe im Bereich des Jorge-Semprun-Platzes und Rathenauplatzes in Weimar an. Dabei besprühte er insgesamt 14 TAG`s auf Hausfassaden, Sockel sowie Informations- und Werbetafeln. Auch an einem Gebäude des Landesverwaltungsamtes wurde eine unleserliche Buchstabenkombination aufgebracht. Die Kosten für die Entfernung der Schmierereien wird sich auf circa 3000 EUR belaufen.

Unfall mit Rennradfahrer

Freitagabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der B85 ein Verkehrsunfall zwischen einem Rennradfahrer und einem Lkw. Der 45-jährige Rennradfahrer befuhr die Bundesstraße aus Richtung Lengefeld in Richtung Neckeroda, als circa 120 Meter nach dem Ortsausgang Lengefeld ein 28-jähriger Lkw-Fahrer zum Überholen ansetzte. Während des Überholvorganges unterschätze der 28-Jährige den seitlichen Abstand zum Radfahrer und touchierte diesen mit seinem Außenspiegel am Kopf. Durch die Berührung kam der 45-Jährige zu Fall und erlitt hierdurch Prellungen sowie Hautabschürfungen, weswegen er stationär im Klinikum aufgenommen wurde. Der Lkw-Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Fahrten unter Alkohol

Am Freitagnachmittag wurde die Polizei über einen schwarzen BMW in der Belvederer Allee informiert, welcher Schlangenlinien fuhr. Der 50-jährige Fahrzeugführer konnte durch Beamte in der Heinrich-Heine-Straße gestoppt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,95 Promille. Daraufhin wurde er zur Blutentnahme gebeten und sein Führerschein sowie sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Sonntag gegen 03:00 Uhr wurde ein 22-jähriger Radfahrer in der Karl-Liebknecht-Straße in Weimar festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille, weswegen auch mit diesem eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Wie auch der 50-jährige BMW-Fahrer muss sich auch er nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Fahren ohne Führerschein und Versicherungsschutz

Am Abend des 19.06.2020 wurde ein 21-Jähriger auf einem E-Scooter in der Marienstraße in Weimar kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für bis zu circa 40 km/h schnelle Gefährt keine erforderliche Versicherung besteht. Weiterhin war der junge Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Geschwindigkeitsverstöße

Am Freitagvormittag führte die Polizeiinspektion Weimar Geschwindigkeitsmessungen in Berlstedt und Ramsla durch. Bei den gemessenen 60 Fahrzeugen konnten insgesamt sieben Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Die höchste gemessene Überschreitung lag bei 18 km/h. Neben den Geschwindigkeitsübertretungen stellten die Beamten zudem mehrfach Verstöße gegen die Gurtpflicht und die Mitführpflicht der erforderlichen Dokumente fest.

