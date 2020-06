LPI-J: Verkehrsgeschehen

Landespolizeiinspektion Jena

Am Freitag ereignete sich gegen 17:00 Uhr in Eisenberg ein folgenschwerer Verkehrsunfall. In der Friedrich-Ebert-Straße musste an der Fußgängerampel ein Transporter der Deutschen Post bei " Rot " anhalten. Die unmittelbar dahinter fahrende 15-jährige Fahrerin eines Moped Simson S 50 beachtete dies nicht und fuhr mit voller Wucht gegen den Transporter. Durch den Aufprall wurde die junge Frau durch die Heckscheibe des Transporters geschleudert. Sie musste mit schweren Verletzungen in das Klinikum nach Jena verbracht werden. Die 55-jährige Fahrerin des Post-Transporters erlitt einen Schock.

Am Samstag kontrollierte die Polizei gegen 03:05 Uhr in Eisenberg, Claußstraße, die 21-jährige Fahrerin eines PKW VW Golf. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Gegen die Frau wurde eine Anzeige gefertigt.

