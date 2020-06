Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Garage

Kahla (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag brachen unbekannte Täter in eine Garage in Kahla, Am Alten Gericht, ein. Die Täter entwendete eine Vielzahl hochwertiger Werkzeuge sowie Gartengeräte. Ein Snowboard mit der dazugehörigen Transporttasche ( bunt kariert ) war ebenfalls entwendet worden.

