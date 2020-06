Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwischen Rodameuschel und Frauenprießnitz kam es letzte Nacht kurz vor Mitternacht zu einem Wildunfall. Kurz nach dem Abzweig Schleuskau überquerten plötzlich zwei Rehe die Straße. Der Fahrer eines Opels (39) konnte nicht mehr ausweichen und erfasste ein Tier. Es musste später vom Jagdpächter von seinem Leiden erlöst werden Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Gegen 4.45 Uhr ereignete sich der nächste Wildunfall mit einem Reh zwischen Altendorf und Schöps. Hier überlebte das Reh den Zusammenstoß mit einem VW nicht.

Bisher unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum heutigen Freitag zwei Unterkunftscontainer an der Saalebrücken-Baustelle in Stöben auf und entwendeten daraus Kleidung und Werkzeug im Wert von ca. 200 Euro. Außerdem hinterließen sie Sachschaden von weiteren 500 Euro.

