LPI-J: Einbrüche in Klinik

Jena

Nach der Mitteilung, dass soeben ein Mann ein Fenster eines Gebäudes einer Klinik in er Bachstraße geöffnet hat, kamen in der Nacht zum Donnerstag Polizeibeamte zum Einsatz. Sie konnten zwei Männer (30,38) stellen, die Tabletten bei sich hatten. Wie sich herausstellte stammten diese aus einem Medikamentenschrank in dem Klinikgebäude, allerdings handelte es sich nicht verschreibungspflichtige Tabletten (Paracetamol). Die beiden Männer waren durch das aufgehebelte Fenster ins Innere des Gebäudes gelangt. Jetzt wird gegen sie wegen Einbruchs ermittelt.

Heute Morgen wurde durch den zuständigen Hausmeister mitgeteilt, dass noch ein anderes Gebäude auf dem Gelände von Einbrechern heimgesucht wurde. Darin arbeiten zwei Institute der Universität. Mehrere Türen wurden im Inneren aufgebrochen. Ob und was fehlt, stand heute noch nicht fest. Ein Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen ist wahrscheinlich.

