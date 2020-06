Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall in Jena

Jena (ots)

Am Donnerstag gegen 12.45 Uhr kollidierten an der Stadtrodaer Straße ein Ford und ein Renault Clio. Der 60-jährige Fahrer des Ford wollte von der Ausfahrt des Media Marktes auf die Stadtrodaer Straße auffahren und missachtete dabei die Vorfahrt der Clio-Fahrerin, die stadteinwärts fuhr. Beim Aufprall wurde der Clio auf das Gelände eines Autohauses geschleudert, wo er zwei dort abgestellte Sattelzug-Auflieger beschädigte. Die Clio-Fahrerin (21) musste anschließend per Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden, der Ford-Fahrer blieb unverletzt.

