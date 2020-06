Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 19.06.2020

Jena (ots)

Verkehrsunfall

Am 18.06.2020 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die B 85 aus Richtung Kreisverkehr (Schöndorf) kommend in Richtung Alt-Schöndorf. Ca. 50 Meter vor dem Ortseingang kam der Fahrer ins Rutschen und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen am linken Bein zu. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht.

Verkehrsunfall

Gegen 16:45 Uhr erschien in der Polizeiinspektion Weimar eine Rad-fahrerin und teilte mit, daß sie mit ihrem Fahrrad die Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Kurz vor der Kreuzung Carl-von-Ossietzky-Straße wurde sie von einem Pkw überholt. Dieser scherte knapp vor der Geschädigten ein, um in die Ossietzky-Straße einzubiegen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste die Radfahrerin eine Gefahrenbremsung durchführen. Aufgrund des nassen Fahrbahnbelages kam es zum Sturz. Der Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte eine 25-jährige als Fahrzeugführerin ermittelt werden. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht eingeleitet. Zu Verletzungen der Radfahrerin kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Wildunfall

Gegen 00:40 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße von Legefeld kommend in Richtung Bad Berka. Kurz nach dem Abzweig Bergern überquerte plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte eine Kollision mit dem Tier nicht verhindert werden. Das Wildschwein flüchtete nach dem Zusammenstoß in den Wald. Eine Nachsuche blieb erfolglos. Am Pkw entstand Sachschaden.

Wildunfall

Gegen 05:20 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Tonndorf und Tiefengruben ein weiterer Unfall, bei welchem ein Pkw-Fahrer mit einem Wildschwein kollidierte. Das Tier wurde hier tödlich verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Diebstahl

Am 18.06.2020, gegen 04:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem auf dem Hotelparkplatz des Hotel "Elephant" abgestellten Pkw mit Fahrradheckträger, 2 Fahrräder. Der Täter durchtrennte die Sicherung des Fahrradträger sowie das Bügelschloss. Auf der Videoaufzeichnung des Hotels ist zu sehen, dass der Täter auf einem Fahrrad fahrend und das andere neben sich schiebend, den Parkplatz Richtung Goethepark verlässt. Der Gesamtschaden der beiden entwendeten Fahrräder, des Bügelschlosses sowie des beschädigten Heckträgers beläuft sich auf 9.500,- Euro.

Geschwindigkeitskontrolle

Am 18.06.2020 gegen 06:00 Uhr, wurde in Blankenhain, Weimarer Straße, durch die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt.Hierbei wurden 35 Verstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde mit 74 km/h statt erlaubten 50 km/h gemessen.

PI Weimar Zentraler Dienst R. Pavlicek

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell