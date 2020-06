LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Vom 17.06. zum 18.06. brachen unbekannte Täter in einen Lagerraum der Ordensburg Gilde e.V. in Liebstedt, Lange Straße ein. Dazu öffneten sie die Holztür unter Gewaltanwendung und entwendeten eine Stihl Kettensäge, einen Akku Schrauber Makita, einen Bohrhammer Kress sowie einen Akku-Schrauber und eine Bohrmaschine unbekannter Marken im Gesamtwert von 500 EUR. An der Tür entstand ein Schaden von 50 EUR.

Am Donnerstag kam es gegen 14:10 Uhr in der Buttstädter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fahrer eines PKW Ford kam aus Richtung Viadukt und verpasste die Einfahrt zur Auenstraße. Als er mitten auf der Buttstädter Straße sein Fahrzeug wendete, übersah er einen aus Richtung Viadukt kommenden Pkw Opel. Der 75-jährige Fahrer fuhr in der weiteren Folge mit seinem Pkw vorn links gegen die hintere rechte Fahrzeugseite des Pkw Ford. Beide Fahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von ca. 500 EUR.

