Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schrott-Geräte geklaut

Ein 34-Jähriger konnte in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.00 Uhr in Eisenberg während eines Einbruchs in einen Recycling-Hof gestellt werden. Dort hatte er mehrere Container durchwühlt und verschiedene Elektrogeräte, die als Schrott deklariert sind, an sich genommen, so ein Laptop, mehrere Handys und einen Bewegungsmelder. Gegen ihn läuft eine Anzeige wegen Diebstahls.

Betrug am Telefon

Nachdem es in den letzten Tagen wieder vermehrt zu Anrufen falscher Polizisten im hiesigen Raum kam, wurde ein 85-Jähriger aus Bürgel Opfer einer anderen Betrugsmasche am Telefon. Er erhielt am Mittwoch gegen 11.30 Uhr einen Anruf von einer ihm unbekannten Rufnummer. Es meldete sich ein "Herr Berger" und informierte den alten Herrn, dass er angeblich 36.000 Euro in einem Gewinnspiel gewonnen hat. Das Geld wolle man ihm vorbeibringen. Hierfür müsse er allerdings eine Guthabenkarte, eine sogenannte Cash-Karte, im Wert von 500 Euro erwerben und bereithalten. Das Opfer wurde dann in weiteren Telefonaten angeleitet, sich in einem nahegelegenen Supermarkt eine solche Guthabenkarte im Wert von 500 Euro zu besorgen. Der Mann folgte den Anweisungen in der Hoffnung auf den Geldgewinn. Auf Weisung des Anrufers rubbelte er den Nummerncode auf der Guthabenkarte frei und teilte den Code dem Anrufer telefonisch mit. Mit dem Code kann man im Internet einkaufen, was der Betrüger anschließend getan haben wird. Gemeldet hat er sich nicht mehr.

