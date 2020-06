Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 18.06.2020

Alarm

Eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen gegen Unbekannt musste vergangene Nacht aufgenommen werden. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde in einem Studentenwohnheim der Feueralarm ausgelöst. Der aus nicht bekanntem Grund ausgelöste Alarm löste einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus.

Kennzeichen gestohlen

Von einem in Gaberndorf geparkten Opel entwendeten unbekannte Täter beide Kennzeichen samt dazugehöriger Halterung. Dem 74-jährigen Halter fiel das Fehlen der Kennzeichentafeln am Mittwochmorgen auf. Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fand der Diebstahl statt.

Unfälle

Vier verletzte Personen sind die Bilanz zweier Verkehrsunfälle im südlichen Weimarer Land Mittwochnachmittag. Ein Radfahrer war in Tannroda unterwegs. Von hinten näherte sich ein Einsatzfahrzeug der Polizei mit eingeschalteten Martinshorn. Die Beamten sahen wie der Mann weit vor ihnen ins Straucheln kam und stürzte. Der 51-Jährige zog sich mehrere Verletzungen am Arm und Kopf zu. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille. Zur Behandlung seiner Verletzungen musste der Mann ins Krankenhaus verbracht werden. In Bad Berka kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Menschen verletzt wurden. Eine 53-jährige Frau wollte von der B85 nach links abbiegen. Ein hinter ihr fahrender 34-jähriger Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Citroen der Frau auf. Die Frau und ihre Beifahrerin, sowie der Unfallverursacher mussten ins Krankenhaus verbracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Gezündelt

Nach einer verbalen Auseinandersetzung im Atrium sollten vier Jugendliche ein Hausverbot bekommen und des Einkaufscentrums verwiesen werden. Mit dieser Entscheidung waren die Vier offensichtlich nicht einverstanden. In der Tiefgarage im Bereich des Eingangs zum Centrum zündeten sie einen Desinfektionsmittelspender an. Dieser wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr zu gebrauchen war. Die vier Jugendlichen flüchteten nach der Tat in unbekannte Richtung.

Schilder entwendet

Seit Oktober letzten Jahres kam es in der Landgemeinde Grammetal immer wieder zu Diebstählen der Ortseingangstafeln. Bis jetzt entwendeten der oder die Diebe bereits zwölf dieser Schilder. Acht Ortsteile sind betroffen. Die bisher dadurch entstandenen Kosten belaufen sich auf ungefähr 5.500 Euro. Die Polizei Weimar ist auf der Suche nach Zeugen zu diesen Diebstählen. Bürger, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

