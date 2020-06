Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Drei gelbe Kunststofffahrzeuge für Kinder, die auf dem Sportplatz in Großheringen unter einer Festzeltüberdachung auf kleinen Rutschen standen, wurden am Sonntag im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr entwendet. Die Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von 600 EUR.

Am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, wurde in der Gemeinde Kromsdorf, am dortigen Sportplatz, ein Reisighaufen, welcher für das Osterfeuer gedacht war, in Brand gesteckt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Gefahren für Personen oder Sachwerte bestanden zu keiner Zeit.

Im Tatzeitraum vom 09.06. bis 17.06. wurde in eine Garage, welche auf einem umzäunten Gartengrundstück in Flurstedt steht eingebrochen. Unbekannte Täter zerschnitten den Maschendrahtzaun, brachen das Vorhängeschloss der Garage auf und entwendeten daraus ein gelbes Voll-Cross-Motorrad der Marke Suzuki Modell RM-Z im Wert von 2500 EUR.

Ein weiteres Motorrad wurde am Mittwochmorgen zwischen 09:30 und 10:30 Uhr in Bad Sulza, in der Gernstedter Straße entwendet. Der 75-Jährige Eigentümer hatte seinen Rucksack mit Lebensmitteln am Krad belassen. Als er zurückkam, war das Krad der Marke Honda Modell ANF 125 Farbe Grau, im Wert von 800 EUR sowie sein Rucksack mit Lebensmitteln weg.

Hinweise zu den einzelnen Fällen werden unter der Telefonnummer 03644-5410 entgegen genommen.

Am Mittwoch wurde in der Bahnhofstraße auf Höhe zur Einfahrt Herderstraße, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. 184 Fahrzeuge wurden gemessen, davon wurden 12 Verwarngelder und 2 Bußgelder festgestellt. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 49 km/h bei erlaubten 30 km/h.

