LPI-J: Meldungen aus dem Saale-Holzland-Kreis

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Anwohner aus Möckern informierte am Dienstag die Polizei, da er seinen älteren Nachbarn seit mehreren Tagen nicht gesehen hatte und er sich Sorgen machte, dass diesem etwas zugestoßen sein könnte. Polizei und Feuerwehr kamen darauf hin zum Einsatz, letztere zum Öffnen verschlossener Türen. Am Ende musste durch die Feuerwehrmänner eine Fensterscheibe eingeschlagen werden, um in das Haus zu gelangen. Der über 80-jährige Bewohner wurde in hilfloser Lage und mit erheblichen gesundheitlichen Problemen angetroffen und anschließend ins Klinikum nach Jena gebracht. Ohne seinen aufmerksamen Nachbarn wäre er vermutlich nicht gefunden worden.

Eine Geschwindigkeitskontrolle gab es am Dienstag zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr in Sankt Gangloff. 440 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle. Bei zulässigen 50 km/h fuhr der Schnellste 79 km/h. insgesamt waren 39 Fahrzeuge zu schnell, wovon fünf Fahrer mit einem Bußgeld rechnen müssen, davon drei mit Fahrverboten. Weitere Geschwindigkeitskontrollen gab es am Dienstagvormittag in Tröbnitz und Oelknitz.

