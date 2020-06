Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Meldungen aus Jena

Jena (ots)

Vom Freigelände eines Autohauses in Jena-Winzerla entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag vier Kompletträder von einem PKW. Das Auto wurde auf vier Kanthölzer aufgestellt aufgefunden. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro.

Mehrere Betrugsversuche in Form von Anrufen falscher Polizisten wurden der Jenaer Polizei am Dienstag gemeldet. Der Anrufer gab dabei an, dass die Polizei mehrere Täter festgestellt habe. Bei Ihnen befand sich ein Adressbuch, in dem auch die Daten der Angerufenen gefunden wurden. Anschließend wurden die Angerufenen nach Geld oder anderen Wertgegenständen in der Wohnung ausgefragt, auch wollte der Unbekannte wissen, ob es einen Tresor gibt. In keinem bisher bekannten Fall gingen die Angerufenen darauf ein, sodass die Gespräche beendet wurden. Anschließend informierten Sie die echte Polizei. Die Anrufe erfolgten jeweils unter Jenaer Vorwahl, allerdings wurden dabei verschiedene Telefonnummern angezeigt. Dabei benutzen die Täter allerdings eine Software, mit der jede beliebige Telefonnummer auf dem Display erscheinen kann. Insofern landet man beim Rückruf auch immer wieder bei den Tätern, anstatt bei der echten Polizei. Bei einer 87-jährigen Frau hatte sich der Anrufer als Bekannter ausgegeben und ebenfalls vorhandene Vermögenswerte abgefragt. Auch dieses vermeintliche Opfer ließ sich nicht darauf ein. Am Montag hatte es ähnliche Anrufe im Raum Weimar gegeben. Auch ist davon auszugehen, dass die Täter noch bei anderen Personen anriefen, dies nur bei der Polizei nicht angezeigt wurde.

Ein polizeibekannter 51-Jähriger hat in der Nacht zum Mittwoch kurz vor Mitternacht in seiner Wohnung in Jena-Lobeda gezündelt. Zeugen hatten Brandgeruch aus der Wohnungen in der 7. Etage wahrgenommen und einen hellen Lichtschein gesehen. Erst nach mehreren Aufforderungen durch die Polizeibeamten öffnete der Mann die Wohnung, verweigerte aber den Zutritt. Er wirkte aggressiv und verwirrt. Insofern musste er fixiert werden, dabei wendeten die Polizisten Pfefferspray an. Dabei griff er die Beamten an, bespuckte und beleidigte sie. In der Wohnung fanden die Beamten mehrere Brandstellen und verrußte Wände. Auch die Feuerwehr wurde hinzugezogen. Nach der Gewahrsamsnahme wurde der Mann in den zeitigen Morgenstunden des Mittwochs an eine psychiatrische Einrichtung übergeben.

Drei Männer, zum Teil polizeibekannt, wurden von Polizeibeamten in der Nacht zum Mittwoch gegen 02.15 Uhr an der Erlanger Allee kontrolliert. Alle drei waren mit einem Fahrrad unterwegs. Bei einem 36-Jährigen stellte sich heraus, dass das von ihm genutzte Fahrrad als gestohlen gemeldet war und zur Fahndung stand. Die Ermittlungen hierzu laufen. Das Fahrrad wurde von den Beamten sichergestellt.

