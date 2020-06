Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 17.06.2020

Weimar (ots)

Versuch gescheitert

In der Nacht zum Mittwoch versuchten Unbekannte in ein Friseurgeschäft in der Weimarer Innenstadt einzubrechen. Die Ladentür hielt dem Vorhaben stand, so dass lediglich Sachschaden an der Eingangstür entstand. In den Laden selbst kamen die Einbrecher nicht.

Müll angebrannt

Im Fahrzeug befindlicher Müll des gelben Sackes geriet gestern in Hottelstedt in Brand. Vermutlich entstand durch das Zusammenpressen und Reiben von Dosen Wärme. In der Folge entzündete sich dann das Material im Inneren des Müllfahrzeuges. Die Mitarbeiter reagierten sofort: Sie fuhren auf einen Plattenweg und entluden den Müll. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Müllhaufen. Durch das besonnene Handeln entstand an dem Fahrzeug nur geringer Sachschaden. Gefahren für Personen oder Sachen von bedeutenden Wert lagen zu keinem Zeitpunkt vor.

Fahrräder gefunden

In einer Kleingartenanlage legte ein Unbekannter auf dem Grundstück eines unbewohnten Gartens ein E-Bike und die Reste eines Rades ab. Wie sich herausstellte, war eines der Räder nach einem Diebstahl zur polizeilichen Fahndung ausgeschrieben. Die Herkunft des Zweiten wird noch ermittelt.

Unfall

Mit dem Schrecken aber kaputten Autos kamen gestern zwei Männer davon. Ein 82-jähriger Toyota-Fahrer wollte von Tonndorf kommend auf Höhe des Stausee Hohenfelden auf die L1052 abbiegen. Bei diesem Vorhaben übersah er allerdings einen sich nähernden Audi. Beide Fahrzeugführer konnten eine Kollision nicht mehr vermeiden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Unter Alkohol In Kranichfeld kontrollierten am Dienstagabend Polizeibeamte der PI Weimar den Fahrer eines VW. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein erster Test mit dem 29-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Er wurde in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht, sein Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell