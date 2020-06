LPI-J: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Apolda

Landespolizeiinspektion Jena

Zum dritten Mal brach ein 40-Jähriger Obdachloser in ein Gartenhaus in der Sulzaer Straße 1 bis 5 ein. Durch die in der Laube installierte Wildkamera konnte der Täter am Freitag vergangene Woche aufgenommen werden, wie er eine Kaffeemaschine, einen Verstärker, ein Gebinde Jim Beam Cola sowie einen Wäschekorb im Gesamtwert von 360 EUR entwendete.

In eine Garage im Garagenkomplex in der Stobraer Straße brachen unbekannte Täter im Tatzeitraum vom 14.09.2019 bis 16.06.2020 ein, indem sie zwei Vorhängeschlösser knackten und das Garagentor aufbrachen. In der Garage wurde die Seitenscheibe eines verschlossenen BMW X1 eingeschlagen und diverse Steuergeräte im Wert von 5000 EUR ausgebaut und entwendet. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 1000 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zum Diebesgut geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03644/5410 bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Beim Einparken streifte am Dienstagmittag ein 80-jähriger Fahrer eines Pkw Audi Q3 auf dem Parkplatz in der Robert-Koch-Straße mit seiner linken Frontseite die rechte Heckseite eines parkenden Skoda. Der 80-Jährige entfernte sich danach jedoch von der Unfallstelle. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 500 EUR, am Skoda von 2000 EUR.

Einem 38-jährigen Fahrer eines Pkw Touran sprang am Dienstagmorgen auf der Straße zwischen Apolda und Utenbach von links ein Reh auf die Fahrbahn und kollidierte mit der hinteren linken Tür des PKW. Danach rannte das Reh zurück und verschwand im Getreidefeld. An der Fahrzeugtür entstand eine leichte Eindellung.

