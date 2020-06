Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar 16.06.2020

Bild-Infos

Download

Weimar (ots)

Geld gefordert

Vor einem Geldinstitut in Weimar Nord passte gestern ein 50-jähriger Weimarer seinen 34-jährigen Bekannten ab. Nachdem er diesen in jüngster Vergangenheit bei sich nächtigen ließ, verlangte er nun eine Bezahlung für die Beherbergung. Der Jüngere war ob dieser Forderung so verängstigt, dass er sich ins Innere der Filiale flüchtete und die Polizei informierte.

Vorfahrt missachtet

Am Montagnachmittag wollte ein 77-jähriger Mann in Blankenhain auf die B85 auffahren. Hierbei übersah er eine 39-jährige vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beide Pkw wurden beschädigt. Eines der Autos musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Verkehrskontrolle

In der Ortslage Umpferstedt führten Beamte der PI Weimar am Montagvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Innerhalb einer halben Stunde wurden vier Fahrzeugführer festgestellt, die zu schnell unterwegs waren. Bei erlaubten 50 km/h war der Schnellste mit 71 km/h unterwegs.

Schwerer Unfall

Ein 30-jähriger Weimarer fuhr am Montagabend in seinem Citroen von Mechelroda nach Mellingen. Aus noch nicht geklärter Ursache kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Zur Ursache des Unfalls wurden Ermittlungen eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass der Mann alkoholisiert war. Genaueren Aufschluss darüber wird eine Blutanalyse geben. Sein Wagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Jena

Polizeiinspektion Weimar

Telefon: 03643 8820

E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell