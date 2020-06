LPI-J: Meldungen aus Jena

Landespolizeiinspektion Jena

In der Friedrich-Zucker-Straße in Jena haben Unbekannte versucht augenscheinlich in ein Einkaufcenter einzudringen. In der Tiefgarage stellte ein Zeuge fest, dass versucht wurde eine Stahltür aufzuhebeln. Dies teilte er am Montagmorgen der Polizei mit. Der oder die Täter beabsichtigten, mittels eines Hebelwerkzeuges, das Scharnier der Tür so zu beschädigen, damit sich die Tür öffnen lässt. Da dies nicht gelang, mussten sie unverrichteter Dinge von ihrem Vorhaben ablassen. An der Stahltür entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

In der Saalstraße in Jena wurde über das vergangene Wochenende hinweg ein Firmenfahrzeug beschädigt. Dies teilte der Nutzer am Montagmittag der Polizei mit. Unbekannte Täter haben die Heckscheibe des Ford entglast. Des Weiteren wurde der Lack des Fahrzeugs in Mitleidenschaft gezogen. Nach der Tat entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

In der Binswangerstraße in Jena haben unbekannte Täter insgesamt sechs Briefkästen aufgebrochen. Die Tatzeit kann auf Montag, 19:00 Uhr bis 19:25 Uhr, eingegrenzt werden. Die Hintergründe der Tat sind unbekannt, auch ob Beutegut entstanden ist muss noch abschließend geklärt werden.

