Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presseinformation der PI Weimar vom 15.06.2020

Weimar (ots)

Fahrrad gestohlen

Erneut wurde ein auf einem Fahrradträger befindliches E-Bike entwendet. An einem Transporter, der in der A.-Lincoln-Straße abgestellt war, machte sich in der Nacht zum Sonntag ein Unbekannter zu schaffen. Er durchtrennte das sichernde Schloss und fuhr mit einem der beiden Räder davon. Kurze Zeit später kam er zurück und wollte offensichtlich auch das zweite Rad holen, als er von einem Zeugen angesprochen wurde. Daraufhin verschwand der Mann in unbekannte Richtung. Das gestohlene E-Bike hat einen Wert von etwa 2.000 Euro.

Motorrad aufgefunden

Ein bereits im Verlauf des Wochenendes entwendetes Motorrad in Kranichfeld wurde gestern vom Besitzer wieder aufgefunden. Nicht weit vom Tatort stellte der Täter das Krad aus noch nicht bekannten Grund wieder ab. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte das Motorrad wieder an seinen Besitzer übergeben werden.

Verkehrskontrolle

Gerade in Kranichfeld eingesetzte Beamten unterzogen am Sonntagnachmittag einen ihnen bekannten Mann mit seinem Ford einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellte sich nach einem Drogenvortest heraus, dass der 44-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in einem nahe gelegenen Krankenhaus durchgeführt. Die erneute Nutzung eines Kfz wurde ihm für den restlichen Tag untersagt.

Wohnungsbrand

Ein Fauxpas bei der Zubereitung des Abendessens löste am Sonntag in Weimar Nord einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Der 83-jährige Wohnungsinhaber schaltete versehentlich das falsche Kochfeld ein. Eine darauf abgestellte Kaffeepresse begann daraufhin unter erheblicher Rauchentwicklung zu schmelzen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte dem Abhilfe verschaffen und lüftete die Wohnung ausgiebig. Es entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden. Der Rentner wurde vorsichtshalber zur Untersuchung ins Klinikum verbracht.

